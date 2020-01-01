Токеномика на Tsotchke (TSOTCHKE) Открийте ключова информация за Tsotchke (TSOTCHKE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tsotchke (TSOTCHKE) Decentralized Science (DeSci) aims to fix the broken incentives in research with tokens + community. TSOTCHKE is a movement that could become the hub for quantum mechanics which is the next frontier of physics. The Problem with Modern Science Why do so many groundbreaking ideas die before they even begin? The scientific community is somehow fragmented yet centralized (due to gatekeeping) while being driven by outdated incentives: -Publishing is controlled by a few, keeping knowledge locked away. -Collaboration is fragmented, stuck in academic silos. -How can we expect breakthroughs when the system actively discourages them? DeSci flips this. It’s science powered by coordination through tokenization. Официален уебсайт: https://github.com/tsotchke/spin_based_neural_network Купете TSOTCHKE сега!

Токеномика и анализ на цената за Tsotchke (TSOTCHKE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tsotchke (TSOTCHKE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 946.38M $ 946.38M $ 946.38M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Рекорд за всички времена: $ 0.057103 $ 0.057103 $ 0.057103 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00105666 $ 0.00105666 $ 0.00105666 Текуща цена: $ 0.00206416 $ 0.00206416 $ 0.00206416 Научете повече за цената на Tsotchke (TSOTCHKE)

Токеномика на Tsotchke (TSOTCHKE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tsotchke (TSOTCHKE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TSOTCHKE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TSOTCHKE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TSOTCHKE, разгледайте цената в реално време на токените TSOTCHKE!

Прогноза за цената за TSOTCHKE Искате ли да знаете какъв път може да поеме TSOTCHKE? Нашата страница за прогноза за цената TSOTCHKE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TSOTCHKE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!