Информация за цената за Trumpius Maximus (TRUMPIUS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00232097 $ 0.00232097 $ 0.00232097 24-часов нисък $ 0.0024171 $ 0.0024171 $ 0.0024171 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00232097$ 0.00232097 $ 0.00232097 24-часов висок $ 0.0024171$ 0.0024171 $ 0.0024171 Рекорд за всички времена $ 0.43177$ 0.43177 $ 0.43177 Най-ниска цена $ 0.00227985$ 0.00227985 $ 0.00227985 Промяна на цената (1ч) -0.71% Промяна на цената (1д) +3.20% Промяна на цената (7д) -5.07% Промяна на цената (7д) -5.07%

Цената в реално време за Trumpius Maximus (TRUMPIUS) е$0.00239518. През последните 24 часа TRUMPIUS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00232097 до най-висока стойност $ 0.0024171, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRUMPIUS е $ 0.43177, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00227985.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TRUMPIUS има промяна от -0.71% за последния час, +3.20% за 24 часа и -5.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Пазарна капитализация $ 112.48K$ 112.48K $ 112.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 112.48K$ 112.48K $ 112.48K Циркулиращо предлагане 47.00M 47.00M 47.00M Общо предлагане 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Trumpius Maximus е $ 112.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TRUMPIUS е 47.00M, като общото предлагане е 47000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 112.48K.