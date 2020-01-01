Токеномика на Trump Shuffle (SHUFFLE) Открийте ключова информация за Trump Shuffle (SHUFFLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Trump Shuffle (SHUFFLE) Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years! Официален уебсайт: https://www.trumpshuffle.fun/ Купете SHUFFLE сега!

Токеномика и анализ на цената за Trump Shuffle (SHUFFLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Trump Shuffle (SHUFFLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.20K $ 16.20K $ 16.20K Общо предлагане: $ 989.04M $ 989.04M $ 989.04M Циркулиращо предлагане: $ 989.04M $ 989.04M $ 989.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.20K $ 16.20K $ 16.20K Рекорд за всички времена: $ 0.00489927 $ 0.00489927 $ 0.00489927 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Trump Shuffle (SHUFFLE)

Токеномика на Trump Shuffle (SHUFFLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Trump Shuffle (SHUFFLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHUFFLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHUFFLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHUFFLE, разгледайте цената в реално време на токените SHUFFLE!

Прогноза за цената за SHUFFLE Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHUFFLE? Нашата страница за прогноза за цената SHUFFLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHUFFLE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!