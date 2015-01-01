Токеномика на Trump Pepe (TRUMPE) Открийте ключова информация за Trump Pepe (TRUMPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Trump Pepe (TRUMPE) Pepe the Frog has become a global symbol of love and unity, bringing together a vast and passionate community. Created by artist Matt Furie, Pepe continues to inspire culture across the internet. Notably, Furie designed a rare 1-of-1 NFT featuring Donald Trump and Pepe together — a unique fusion of art and meme history. Donald Trump himself has embraced the Pepe meme, sharing it in posts dating back to 2015 and even as recently as 2025.

Токеномика и анализ на цената за Trump Pepe (TRUMPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Trump Pepe (TRUMPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 50.85K $ 50.85K $ 50.85K Общо предлагане: $ 988.50M $ 988.50M $ 988.50M Циркулиращо предлагане: $ 988.50M $ 988.50M $ 988.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 50.85K $ 50.85K $ 50.85K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Trump Pepe (TRUMPE)

Токеномика на Trump Pepe (TRUMPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Trump Pepe (TRUMPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRUMPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRUMPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRUMPE, разгледайте цената в реално време на токените TRUMPE!

