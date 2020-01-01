Токеномика на Trump Official Dance Move (SHIMMY) Открийте ключова информация за Trump Official Dance Move (SHIMMY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes. Официален уебсайт: https://x.com/ShimmyCoin

Токеномика и анализ на цената за Trump Official Dance Move (SHIMMY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Trump Official Dance Move (SHIMMY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.82K $ 28.82K $ 28.82K Общо предлагане: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M Циркулиращо предлагане: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.82K $ 28.82K $ 28.82K Рекорд за всички времена: $ 0.00455359 $ 0.00455359 $ 0.00455359 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Trump Official Dance Move (SHIMMY)

Токеномика на Trump Official Dance Move (SHIMMY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Trump Official Dance Move (SHIMMY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHIMMY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHIMMY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIMMY, разгледайте цената в реално време на токените SHIMMY!

Прогноза за цената за SHIMMY Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHIMMY? Нашата страница за прогноза за цената SHIMMY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHIMMY сега!

