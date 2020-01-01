Токеномика на TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Открийте ключова информация за TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Официален уебсайт: https://www.trufin.io/ Бяла книга: https://trufin.gitbook.io/docs/tokens/trumatic-token-2

Токеномика и анализ на цената за TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.72M $ 21.72M $ 21.72M Общо предлагане: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M Циркулиращо предлагане: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.72M $ 21.72M $ 21.72M Рекорд за всички времена: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 Текуща цена: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Научете повече за цената на TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

Токеномика на TruFin Staked NEAR (TRUNEAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRUNEAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRUNEAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRUNEAR, разгледайте цената в реално време на токените TRUNEAR!

Прогноза за цената за TRUNEAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRUNEAR? Нашата страница за прогноза за цената TRUNEAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRUNEAR сега!

