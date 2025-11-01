Информация за цената за TruFin Staked INJ (TRUINJ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 7.38 $ 7.38 $ 7.38 24-часов нисък $ 7.79 $ 7.79 $ 7.79 24-часов висок 24-часов нисък $ 7.38$ 7.38 $ 7.38 24-часов висок $ 7.79$ 7.79 $ 7.79 Рекорд за всички времена $ 16.29$ 16.29 $ 16.29 Най-ниска цена $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Промяна на цената (1ч) +1.07% Промяна на цената (1д) +0.36% Промяна на цената (7д) -9.08% Промяна на цената (7д) -9.08%

Цената в реално време за TruFin Staked INJ (TRUINJ) е$7.57. През последните 24 часа TRUINJ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 7.38 до най-висока стойност $ 7.79, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRUINJ е $ 16.29, а най-ниската цена за всички времена е $ 4.75.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TRUINJ има промяна от +1.07% за последния час, +0.36% за 24 часа и -9.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Пазарна капитализация $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M Циркулиращо предлагане 1.39M 1.39M 1.39M Общо предлагане 1,390,292.988057825 1,390,292.988057825 1,390,292.988057825

Текущата пазарна капитализация на TruFin Staked INJ е $ 10.53M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TRUINJ е 1.39M, като общото предлагане е 1390292.988057825. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.53M.