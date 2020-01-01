Токеномика на Truffle Token (TRUFF) Открийте ключова информация за Truffle Token (TRUFF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Truffle Token (TRUFF) $TRUFF is a revenue-sharing meme coin that combines fun, community engagement, and utility. Holders unlock tiered rewards based on token ownership, including revenue shares from bot fees and NFT drops, VIP event access, and exclusive perks. The ecosystem gamifies participation with evolving pig characters, fostering a strong community while offering tangible earning opportunities through its innovative, utility-driven platform. Официален уебсайт: https://www.truffletoken.meme Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1RJ9BPK4OiAGQBuupBt1H9CQcTLDvxPyf/view?usp=sharing Купете TRUFF сега!

Токеномика и анализ на цената за Truffle Token (TRUFF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Truffle Token (TRUFF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.59K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.59K Рекорд за всички времена: $ 0.00281057 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Truffle Token (TRUFF)

Токеномика на Truffle Token (TRUFF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Truffle Token (TRUFF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRUFF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRUFF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRUFF, разгледайте цената в реално време на токените TRUFF!

Прогноза за цената за TRUFF Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRUFF? Нашата страница за прогноза за цената TRUFF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRUFF сега!

