Информация за TRUE (TRUE) Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling. Официален уебсайт: https://truemarkets.org/ Купете TRUE сега!

Токеномика и анализ на цената за TRUE (TRUE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TRUE (TRUE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 85.91M $ 85.91M $ 85.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M Рекорд за всички времена: $ 0.146422 $ 0.146422 $ 0.146422 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01702555 $ 0.01702555 $ 0.01702555 Текуща цена: $ 0.08669 $ 0.08669 $ 0.08669 Научете повече за цената на TRUE (TRUE)

Токеномика на TRUE (TRUE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TRUE (TRUE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRUE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRUE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRUE, разгледайте цената в реално време на токените TRUE!

Прогноза за цената за TRUE Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRUE? Нашата страница за прогноза за цената TRUE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRUE сега!

