Blue Chip Blitz
Цената в реално време на True Base Army днес е 0.00161003 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TBA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TBA в MEXC сега.

Повече за TBA

TBAценова информация

Какво представлява TBA

Официален уебсайт на TBA

Токеномика на TBA

TBA ценова прогноза

True Base Army Лого

True Base Army цена (TBA)

Не се намира в списъка

1 TBA към USD - цена в реално време:

$0.00161003
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
True Base Army (TBA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:59:27 (UTC+8)

Информация за цената за True Base Army (TBA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
24-часов нисък
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0
$ 0.0023274
$ 0.00120571
--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за True Base Army (TBA) е$0.00161003. През последните 24 часа TBA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TBA е $ 0.0023274, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00120571.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TBA има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за True Base Army (TBA)

$ 1.61M
--
$ 1.61M
1.00B
1,000,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на True Base Army е $ 1.61M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TBA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.61M.

История на цените за True Base Army (TBA) USD

През днешния ден промяната в цената на True Base Army към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на True Base Army към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на True Base Army към USD беше $ -0.0001951573.
През последните 90 дни промяната в цената на True Base Army към USD беше $ -0.0000736210663692237.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0.00000000000.00%
60 дни$ -0.0001951573-12.12%
90 дни$ -0.0000736210663692237-4.37%

Какво е True Base Army (TBA)

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

True Base Army (TBA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за True Base Army (USD)

Колко ще струва True Base Army (TBA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от True Base Army (TBA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за True Base Army.

Проверете прогнозата за цената за True Base Army сега!

TBA към местни валути

Токеномика на True Base Army (TBA)

Разбирането на токеномиката на True Base Army (TBA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TBA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно True Base Army (TBA)

Колко струва True Base Army (TBA) днес?
Цената в реално време на TBA в USD е 0.00161003 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TBA към USD?
Текущата цена на TBA към USD е $ 0.00161003. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на True Base Army?
Пазарната капитализация за TBA е $ 1.61M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TBA?
Циркулиращото предлагане на TBA е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TBA?
TBA постигна ATH цена от 0.0023274 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TBA?
TBA достигна ATL цена от 0.00120571 USD.
Какъв е обемът на търговията на TBA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TBA е -- USD.
Ще се повиши ли TBA тази година?
TBA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TBA за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за True Base Army (TBA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

