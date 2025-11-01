Информация за цената за TronStrategy (STRATEGY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000843 $ 0.00000843 $ 0.00000843 24-часов нисък $ 0.00000854 $ 0.00000854 $ 0.00000854 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000843$ 0.00000843 $ 0.00000843 24-часов висок $ 0.00000854$ 0.00000854 $ 0.00000854 Рекорд за всички времена $ 0.00008165$ 0.00008165 $ 0.00008165 Най-ниска цена $ 0.00000837$ 0.00000837 $ 0.00000837 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.95% Промяна на цената (7д) -4.30% Промяна на цената (7д) -4.30%

Цената в реално време за TronStrategy (STRATEGY) е$0.00000853. През последните 24 часа STRATEGY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000843 до най-висока стойност $ 0.00000854, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STRATEGY е $ 0.00008165, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000837.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STRATEGY има промяна от -- за последния час, +0.95% за 24 часа и -4.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TronStrategy (STRATEGY)

Пазарна капитализация $ 8.53K$ 8.53K $ 8.53K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.53K$ 8.53K $ 8.53K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на TronStrategy е $ 8.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STRATEGY е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.53K.