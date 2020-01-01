Токеномика на TROLLI CTO (TROLLICTO) Открийте ключова информация за TROLLI CTO (TROLLICTO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TROLLI CTO (TROLLICTO) $TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam. We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up! Официален уебсайт: https://trollicto.xyz/ Купете TROLLICTO сега!

Токеномика и анализ на цената за TROLLI CTO (TROLLICTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TROLLI CTO (TROLLICTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.72K $ 22.72K $ 22.72K Общо предлагане: $ 919.07M $ 919.07M $ 919.07M Циркулиращо предлагане: $ 919.07M $ 919.07M $ 919.07M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.72K $ 22.72K $ 22.72K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на TROLLI CTO (TROLLICTO)

Токеномика на TROLLI CTO (TROLLICTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TROLLI CTO (TROLLICTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TROLLICTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TROLLICTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TROLLICTO, разгледайте цената в реално време на токените TROLLICTO!

Прогноза за цената за TROLLICTO Искате ли да знаете какъв път може да поеме TROLLICTO? Нашата страница за прогноза за цената TROLLICTO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TROLLICTO сега!

