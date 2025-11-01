Информация за цената за TROLLGE (TROLLGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001257 $ 0.00001257 $ 0.00001257 24-часов нисък $ 0.00001295 $ 0.00001295 $ 0.00001295 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001257$ 0.00001257 $ 0.00001257 24-часов висок $ 0.00001295$ 0.00001295 $ 0.00001295 Рекорд за всички времена $ 0.00401639$ 0.00401639 $ 0.00401639 Най-ниска цена $ 0.00001181$ 0.00001181 $ 0.00001181 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +0.34% Промяна на цената (7д) -3.26% Промяна на цената (7д) -3.26%

Цената в реално време за TROLLGE (TROLLGE) е$0.00001279. През последните 24 часа TROLLGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001257 до най-висока стойност $ 0.00001295, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TROLLGE е $ 0.00401639, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001181.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TROLLGE има промяна от +0.13% за последния час, +0.34% за 24 часа и -3.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TROLLGE (TROLLGE)

Пазарна капитализация $ 12.79K$ 12.79K $ 12.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.79K$ 12.79K $ 12.79K Циркулиращо предлагане 999.60M 999.60M 999.60M Общо предлагане 999,604,507.947454 999,604,507.947454 999,604,507.947454

Текущата пазарна капитализация на TROLLGE е $ 12.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TROLLGE е 999.60M, като общото предлагане е 999604507.947454. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.79K.