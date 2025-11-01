Информация за цената за Troll House (TROLLHOUSE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00104095$ 0.00104095 $ 0.00104095 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.04% Промяна на цената (1д) -1.11% Промяна на цената (7д) +18.73% Промяна на цената (7д) +18.73%

Цената в реално време за Troll House (TROLLHOUSE) е--. През последните 24 часа TROLLHOUSE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TROLLHOUSE е $ 0.00104095, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TROLLHOUSE има промяна от +0.04% за последния час, -1.11% за 24 часа и +18.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Troll House (TROLLHOUSE)

Пазарна капитализация $ 27.65K$ 27.65K $ 27.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 27.65K$ 27.65K $ 27.65K Циркулиращо предлагане 999.31M 999.31M 999.31M Общо предлагане 999,305,419.702915 999,305,419.702915 999,305,419.702915

Текущата пазарна капитализация на Troll House е $ 27.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TROLLHOUSE е 999.31M, като общото предлагане е 999305419.702915. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 27.65K.