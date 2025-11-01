Информация за цената за Troll Dog (TOBY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +2.88% Промяна на цената (7д) -3.71% Промяна на цената (7д) -3.71%

Цената в реално време за Troll Dog (TOBY) е--. През последните 24 часа TOBY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TOBY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TOBY има промяна от +0.13% за последния час, +2.88% за 24 часа и -3.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Troll Dog (TOBY)

Пазарна капитализация $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Циркулиращо предлагане 996.80M 996.80M 996.80M Общо предлагане 996,802,438.596265 996,802,438.596265 996,802,438.596265

Текущата пазарна капитализация на Troll Dog е $ 9.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TOBY е 996.80M, като общото предлагане е 996802438.596265. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.36K.