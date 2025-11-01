Текущата пазарна капитализация на Trivians е $ 33.74K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TRIVIA е 615.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 54.86K.

Цената в реално време за Trivians (TRIVIA) е--. През последните 24 часа TRIVIA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRIVIA е $ 0.04093968, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

История на цените за Trivians (TRIVIA) USD

През днешния ден промяната в цената на Trivians към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на Trivians към USD беше $ 0.

През последните 60 дни промяната в цената на Trivians към USD беше $ 0.

През последните 90 дни промяната в цената на Trivians към USD беше $ 0.