БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Trivians днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TRIVIA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TRIVIA в MEXC сега.Цената в реално време на Trivians днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TRIVIA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TRIVIA в MEXC сега.

Повече за TRIVIA

TRIVIAценова информация

Какво представлява TRIVIA

Официален уебсайт на TRIVIA

Токеномика на TRIVIA

TRIVIA ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Trivians Лого

Trivians цена (TRIVIA)

Не се намира в списъка

1 TRIVIA към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Trivians (TRIVIA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:24:47 (UTC+8)

Информация за цената за Trivians (TRIVIA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.13%

+0.13%

Цената в реално време за Trivians (TRIVIA) е--. През последните 24 часа TRIVIA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRIVIA е $ 0.04093968, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TRIVIA има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Trivians (TRIVIA)

$ 33.74K
$ 33.74K$ 33.74K

--
----

$ 54.86K
$ 54.86K$ 54.86K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Trivians е $ 33.74K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TRIVIA е 615.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 54.86K.

История на цените за Trivians (TRIVIA) USD

През днешния ден промяната в цената на Trivians към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Trivians към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Trivians към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Trivians към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-15.21%
60 дни$ 0-39.56%
90 дни$ 0--

Какво е Trivians (TRIVIA)

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Trivians (TRIVIA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Trivians (USD)

Колко ще струва Trivians (TRIVIA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Trivians (TRIVIA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Trivians.

Проверете прогнозата за цената за Trivians сега!

TRIVIA към местни валути

Токеномика на Trivians (TRIVIA)

Разбирането на токеномиката на Trivians (TRIVIA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TRIVIA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Trivians (TRIVIA)

Колко струва Trivians (TRIVIA) днес?
Цената в реално време на TRIVIA в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TRIVIA към USD?
Текущата цена на TRIVIA към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Trivians?
Пазарната капитализация за TRIVIA е $ 33.74K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TRIVIA?
Циркулиращото предлагане на TRIVIA е 615.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TRIVIA?
TRIVIA постигна ATH цена от 0.04093968 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TRIVIA?
TRIVIA достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на TRIVIA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TRIVIA е -- USD.
Ще се повиши ли TRIVIA тази година?
TRIVIA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TRIVIA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:24:47 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Trivians (TRIVIA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,638.43
$109,638.43$109,638.43

-0.53%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,852.52
$3,852.52$3,852.52

-0.21%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02861
$0.02861$0.02861

-11.09%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.98
$186.98$186.98

-0.62%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,852.52
$3,852.52$3,852.52

-0.21%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,638.43
$109,638.43$109,638.43

-0.53%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.98
$186.98$186.98

-0.62%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5102
$2.5102$2.5102

-0.54%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.26
$1,086.26$1,086.26

+0.17%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000743
$0.0000743$0.0000743

+48.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09748
$0.09748$0.09748

+874.80%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000609
$0.000609$0.000609

+204.50%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7815
$0.7815$0.7815

+51.83%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0038
$0.0038$0.0038

+52.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000095
$0.00000095$0.00000095

+48.43%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00025
$0.00025$0.00025

+38.88%