Информация за цената за TriviAgent by Virtuals (TRIVI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00052309 24-часов висок $ 0.00060486 Рекорд за всички времена $ 0.00483987 Най-ниска цена $ 0.00020134 Промяна на цената (1ч) +2.20% Промяна на цената (1д) +7.71% Промяна на цената (7д) +43.67%

Цената в реално време за TriviAgent by Virtuals (TRIVI) е$0.00057881. През последните 24 часа TRIVI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00052309 до най-висока стойност $ 0.00060486, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRIVI е $ 0.00483987, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00020134.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TRIVI има промяна от +2.20% за последния час, +7.71% за 24 часа и +43.67% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Пазарна капитализация $ 293.58K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 578.81K Циркулиращо предлагане 507.21M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на TriviAgent by Virtuals е $ 293.58K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TRIVI е 507.21M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 578.81K.