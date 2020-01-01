Токеномика на Tritcoin (TRIT) Открийте ключова информация за Tritcoin (TRIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tritcoin (TRIT) $TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications. Официален уебсайт: https://tritcoin.vercel.app Бяла книга: https://finalprotocol.vercel.app/whitepaper Купете TRIT сега!

Токеномика и анализ на цената за Tritcoin (TRIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tritcoin (TRIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 140.26K $ 140.26K $ 140.26K Общо предлагане: $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M Циркулиращо предлагане: $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 140.26K $ 140.26K $ 140.26K Рекорд за всички времена: $ 0.00304583 $ 0.00304583 $ 0.00304583 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00014044 $ 0.00014044 $ 0.00014044 Научете повече за цената на Tritcoin (TRIT)

Токеномика на Tritcoin (TRIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tritcoin (TRIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRIT, разгледайте цената в реално време на токените TRIT!

Прогноза за цената за TRIT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRIT? Нашата страница за прогноза за цената TRIT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRIT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!