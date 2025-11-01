БорсаDEX+
Цената в реално време на trillions Strategy днес е 0.00001081 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TSTR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TSTR в MEXC сега.Цената в реално време на trillions Strategy днес е 0.00001081 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TSTR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TSTR в MEXC сега.

Повече за TSTR

TSTRценова информация

Какво представлява TSTR

Официален уебсайт на TSTR

Токеномика на TSTR

TSTR ценова прогноза

trillions Strategy Лого

trillions Strategy цена (TSTR)

Не се намира в списъка

1 TSTR към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
USD
trillions Strategy (TSTR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:41:34 (UTC+8)

Информация за цената за trillions Strategy (TSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0001306
$ 0.0001306$ 0.0001306

$ 0.00000603
$ 0.00000603$ 0.00000603

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за trillions Strategy (TSTR) е$0.00001081. През последните 24 часа TSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TSTR е $ 0.0001306, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000603.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TSTR има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за trillions Strategy (TSTR)

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

--
----

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на trillions Strategy е $ 10.81K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TSTR е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.81K.

История на цените за trillions Strategy (TSTR) USD

През днешния ден промяната в цената на trillions Strategy към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на trillions Strategy към USD беше $ -0.0000031154.
През последните 60 дни промяната в цената на trillions Strategy към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на trillions Strategy към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0000031154-28.81%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е trillions Strategy (TSTR)

PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works:

  • Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury
  • Convert treasury into automatic positions on potential tokens
  • Each position has a take profit threshold of +15%. Anyone can close the position and receive a reward
  • All closed position value will be allocated to Buyback and Burn of protocol tokens Investment strategy: Focus on deep liquidity and promised tokens with a high chance of benefiting. On-chain Transparency: Treasury, positions, and P&L are shown in real time DAO Control: The community proposes and votes on new potential tokens in Plasma Network that fit the protocol strategy

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

trillions Strategy (TSTR) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за trillions Strategy (USD)

Колко ще струва trillions Strategy (TSTR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от trillions Strategy (TSTR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за trillions Strategy.

Проверете прогнозата за цената за trillions Strategy сега!

TSTR към местни валути

Токеномика на trillions Strategy (TSTR)

Разбирането на токеномиката на trillions Strategy (TSTR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TSTR сега!

Хората също питат: Други въпроси относно trillions Strategy (TSTR)

Колко струва trillions Strategy (TSTR) днес?
Цената в реално време на TSTR в USD е 0.00001081 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TSTR към USD?
Текущата цена на TSTR към USD е $ 0.00001081. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на trillions Strategy?
Пазарната капитализация за TSTR е $ 10.81K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TSTR?
Циркулиращото предлагане на TSTR е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TSTR?
TSTR постигна ATH цена от 0.0001306 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TSTR?
TSTR достигна ATL цена от 0.00000603 USD.
Какъв е обемът на търговията на TSTR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TSTR е -- USD.
Ще се повиши ли TSTR тази година?
TSTR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TSTR за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за trillions Strategy (TSTR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

