Информация за цената за Triceps (TRIX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.24% Промяна на цената (1д) +2.12% Промяна на цената (7д) -8.63% Промяна на цената (7д) -8.63%

Цената в реално време за Triceps (TRIX) е--. През последните 24 часа TRIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRIX е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TRIX има промяна от -0.24% за последния час, +2.12% за 24 часа и -8.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Triceps (TRIX)

Пазарна капитализация $ 41.41K$ 41.41K $ 41.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 41.41K$ 41.41K $ 41.41K Циркулиращо предлагане 100.00B 100.00B 100.00B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Triceps е $ 41.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TRIX е 100.00B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 41.41K.