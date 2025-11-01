Информация за цената за TriasLab (TRIAS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.504782 $ 0.504782 $ 0.504782 24-часов нисък $ 0.713759 $ 0.713759 $ 0.713759 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.504782$ 0.504782 $ 0.504782 24-часов висок $ 0.713759$ 0.713759 $ 0.713759 Рекорд за всички времена $ 31.7$ 31.7 $ 31.7 Най-ниска цена $ 0.503927$ 0.503927 $ 0.503927 Промяна на цената (1ч) +2.23% Промяна на цената (1д) +33.29% Промяна на цената (7д) -18.17% Промяна на цената (7д) -18.17%

Цената в реално време за TriasLab (TRIAS) е$0.673006. През последните 24 часа TRIAS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.504782 до най-висока стойност $ 0.713759, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRIAS е $ 31.7, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.503927.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TRIAS има промяна от +2.23% за последния час, +33.29% за 24 часа и -18.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TriasLab (TRIAS)

Пазарна капитализация $ 6.62M$ 6.62M $ 6.62M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.62M$ 6.62M $ 6.62M Циркулиращо предлагане 10.00M 10.00M 10.00M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на TriasLab е $ 6.62M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TRIAS е 10.00M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.62M.