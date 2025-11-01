Информация за цената за Trench Digger (TRENCH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02967175 $ 0.02967175 $ 0.02967175 24-часов нисък $ 0.03063958 $ 0.03063958 $ 0.03063958 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.02967175$ 0.02967175 $ 0.02967175 24-часов висок $ 0.03063958$ 0.03063958 $ 0.03063958 Рекорд за всички времена $ 0.524208$ 0.524208 $ 0.524208 Най-ниска цена $ 0.02922898$ 0.02922898 $ 0.02922898 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.44% Промяна на цената (7д) -37.82% Промяна на цената (7д) -37.82%

Цената в реално време за Trench Digger (TRENCH) е$0.03019993. През последните 24 часа TRENCH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02967175 до най-висока стойност $ 0.03063958, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRENCH е $ 0.524208, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02922898.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TRENCH има промяна от -- за последния час, +1.44% за 24 часа и -37.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Trench Digger (TRENCH)

Пазарна капитализация $ 30.20K$ 30.20K $ 30.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 30.20K$ 30.20K $ 30.20K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Trench Digger е $ 30.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TRENCH е 1.00M, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.20K.