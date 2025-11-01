Информация за цената за Trench Coin (TRENCH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.76% Промяна на цената (1д) -0.12% Промяна на цената (7д) -2.98% Промяна на цената (7д) -2.98%

Цената в реално време за Trench Coin (TRENCH) е--. През последните 24 часа TRENCH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRENCH е $ 0.00225343, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TRENCH има промяна от -0.76% за последния час, -0.12% за 24 часа и -2.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Trench Coin (TRENCH)

Пазарна капитализация $ 212.51K$ 212.51K $ 212.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 212.51K$ 212.51K $ 212.51K Циркулиращо предлагане 999.96M 999.96M 999.96M Общо предлагане 999,961,813.14184 999,961,813.14184 999,961,813.14184

Текущата пазарна капитализация на Trench Coin е $ 212.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TRENCH е 999.96M, като общото предлагане е 999961813.14184. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 212.51K.