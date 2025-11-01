Информация за цената за TreesCoin (TREES) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001702 $ 0.00001702 $ 0.00001702 24-часов нисък $ 0.00002149 $ 0.00002149 $ 0.00002149 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001702$ 0.00001702 $ 0.00001702 24-часов висок $ 0.00002149$ 0.00002149 $ 0.00002149 Рекорд за всички времена $ 0.00041468$ 0.00041468 $ 0.00041468 Най-ниска цена $ 0.00000428$ 0.00000428 $ 0.00000428 Промяна на цената (1ч) +0.39% Промяна на цената (1д) +17.59% Промяна на цената (7д) -23.31% Промяна на цената (7д) -23.31%

Цената в реално време за TreesCoin (TREES) е$0.00002001. През последните 24 часа TREES се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001702 до най-висока стойност $ 0.00002149, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TREES е $ 0.00041468, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000428.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TREES има промяна от +0.39% за последния час, +17.59% за 24 часа и -23.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TreesCoin (TREES)

Пазарна капитализация $ 20.00K$ 20.00K $ 20.00K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 20.00K$ 20.00K $ 20.00K Циркулиращо предлагане 999.25M 999.25M 999.25M Общо предлагане 999,247,705.0658147 999,247,705.0658147 999,247,705.0658147

Текущата пазарна капитализация на TreesCoin е $ 20.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TREES е 999.25M, като общото предлагане е 999247705.0658147. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.00K.