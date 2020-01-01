Токеномика на Treehouse ETH (TETH) Открийте ключова информация за Treehouse ETH (TETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Treehouse ETH (TETH) tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS). Официален уебсайт: https://www.treehouse.finance/ Бяла книга: https://www.treehouse.finance/tAsset_Whitepaper.pdf Купете TETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Treehouse ETH (TETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Treehouse ETH (TETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 399.77M $ 399.77M $ 399.77M Общо предлагане: $ 84.59K $ 84.59K $ 84.59K Циркулиращо предлагане: $ 84.59K $ 84.59K $ 84.59K FDV (оценка при пълна реализация): $ 399.77M $ 399.77M $ 399.77M Рекорд за всички времена: $ 4,837.52 $ 4,837.52 $ 4,837.52 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,683.91 $ 1,683.91 $ 1,683.91 Текуща цена: $ 4,725.87 $ 4,725.87 $ 4,725.87 Научете повече за цената на Treehouse ETH (TETH)

Токеномика на Treehouse ETH (TETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Treehouse ETH (TETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TETH, разгледайте цената в реално време на токените TETH!

Прогноза за цената за TETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме TETH? Нашата страница за прогноза за цената TETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TETH сега!

