Цената в реално време на Treehouse AVAX днес е 22.63 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TAVAX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TAVAX в MEXC сега.

Повече за TAVAX

TAVAXценова информация

Какво представлява TAVAX

Официален уебсайт на TAVAX

Токеномика на TAVAX

TAVAX ценова прогноза

Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Treehouse AVAX (TAVAX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:59:25 (UTC+8)

Информация за цената за Treehouse AVAX (TAVAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 21.71
$ 21.71$ 21.71
24-часов нисък
$ 22.9
$ 22.9$ 22.9
24-часов висок

$ 21.71
$ 21.71$ 21.71

$ 22.9
$ 22.9$ 22.9

$ 43.51
$ 43.51$ 43.51

$ 12.16
$ 12.16$ 12.16

+1.98%

+4.10%

-4.32%

-4.32%

Цената в реално време за Treehouse AVAX (TAVAX) е$22.63. През последните 24 часа TAVAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 21.71 до най-висока стойност $ 22.9, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TAVAX е $ 43.51, а най-ниската цена за всички времена е $ 12.16.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TAVAX има промяна от +1.98% за последния час, +4.10% за 24 часа и -4.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Treehouse AVAX (TAVAX)

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

45.07K
45.07K 45.07K

45,065.85826807112
45,065.85826807112 45,065.85826807112

Текущата пазарна капитализация на Treehouse AVAX е $ 1.01M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TAVAX е 45.07K, като общото предлагане е 45065.85826807112. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.01M.

История на цените за Treehouse AVAX (TAVAX) USD

През днешния ден промяната в цената на Treehouse AVAX към USD беше $ +0.890659.
През последните 30 дни промяната в цената на Treehouse AVAX към USD беше $ -8.6931719310.
През последните 60 дни промяната в цената на Treehouse AVAX към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Treehouse AVAX към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.890659+4.10%
30 дни$ -8.6931719310-38.41%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Treehouse AVAX (TAVAX)

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Treehouse AVAX (TAVAX) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Treehouse AVAX (USD)

Колко ще струва Treehouse AVAX (TAVAX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Treehouse AVAX (TAVAX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Treehouse AVAX.

Проверете прогнозата за цената за Treehouse AVAX сега!

TAVAX към местни валути

Токеномика на Treehouse AVAX (TAVAX)

Разбирането на токеномиката на Treehouse AVAX (TAVAX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TAVAX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Treehouse AVAX (TAVAX)

Колко струва Treehouse AVAX (TAVAX) днес?
Цената в реално време на TAVAX в USD е 22.63 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TAVAX към USD?
Текущата цена на TAVAX към USD е $ 22.63. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Treehouse AVAX?
Пазарната капитализация за TAVAX е $ 1.01M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TAVAX?
Циркулиращото предлагане на TAVAX е 45.07K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TAVAX?
TAVAX постигна ATH цена от 43.51 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TAVAX?
TAVAX достигна ATL цена от 12.16 USD.
Какъв е обемът на търговията на TAVAX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TAVAX е -- USD.
Ще се повиши ли TAVAX тази година?
TAVAX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TAVAX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Treehouse AVAX (TAVAX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

