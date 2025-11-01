Информация за цената за Treehouse AVAX (TAVAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 21.71 $ 21.71 $ 21.71 24-часов нисък $ 22.9 $ 22.9 $ 22.9 24-часов висок 24-часов нисък $ 21.71$ 21.71 $ 21.71 24-часов висок $ 22.9$ 22.9 $ 22.9 Рекорд за всички времена $ 43.51$ 43.51 $ 43.51 Най-ниска цена $ 12.16$ 12.16 $ 12.16 Промяна на цената (1ч) +1.98% Промяна на цената (1д) +4.10% Промяна на цената (7д) -4.32% Промяна на цената (7д) -4.32%

Цената в реално време за Treehouse AVAX (TAVAX) е$22.63. През последните 24 часа TAVAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 21.71 до най-висока стойност $ 22.9, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TAVAX е $ 43.51, а най-ниската цена за всички времена е $ 12.16.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TAVAX има промяна от +1.98% за последния час, +4.10% за 24 часа и -4.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Treehouse AVAX (TAVAX)

Пазарна капитализация $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Циркулиращо предлагане 45.07K 45.07K 45.07K Общо предлагане 45,065.85826807112 45,065.85826807112 45,065.85826807112

Текущата пазарна капитализация на Treehouse AVAX е $ 1.01M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TAVAX е 45.07K, като общото предлагане е 45065.85826807112. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.01M.