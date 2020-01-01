Токеномика на Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Открийте ключова информация за Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be. Официален уебсайт: https://www.treeincat.com Бяла книга: https://cdn.prod.website-files.com/67539163b791fd613434002d/6762b8d8cd1f032e1ddae802_TREEINCATwp1.pdf Купете TREEINCAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 537.60K $ 537.60K $ 537.60K Общо предлагане: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M Циркулиращо предлагане: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 537.60K $ 537.60K $ 537.60K Рекорд за всички времена: $ 0.00197193 $ 0.00197193 $ 0.00197193 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00054308 $ 0.00054308 $ 0.00054308 Научете повече за цената на Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

Токеномика на Tree Stuck in Cat (TREEINCAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TREEINCAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TREEINCAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TREEINCAT, разгледайте цената в реално време на токените TREEINCAT!

Прогноза за цената за TREEINCAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TREEINCAT? Нашата страница за прогноза за цената TREEINCAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TREEINCAT сега!

