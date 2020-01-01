Токеномика на Treble (TREB) Открийте ключова информация за Treble (TREB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Treble (TREB) Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem. Официален уебсайт: https://trebleswap.com Бяла книга: https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf Купете TREB сега!

Токеномика и анализ на цената за Treble (TREB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Treble (TREB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Общо предлагане: $ 41.07M $ 41.07M $ 41.07M Циркулиращо предлагане: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.09M $ 11.09M $ 11.09M Рекорд за всички времена: $ 0.814964 $ 0.814964 $ 0.814964 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.22888 $ 0.22888 $ 0.22888 Текуща цена: $ 0.26992 $ 0.26992 $ 0.26992 Научете повече за цената на Treble (TREB)

Токеномика на Treble (TREB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Treble (TREB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TREB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TREB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TREB, разгледайте цената в реално време на токените TREB!

Прогноза за цената за TREB Искате ли да знаете какъв път може да поеме TREB? Нашата страница за прогноза за цената TREB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TREB сега!

