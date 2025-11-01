Информация за цената за Treasury Coin (TREASURY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001119 $ 0.00001119 $ 0.00001119 24-часов нисък $ 0.00001119 $ 0.00001119 $ 0.00001119 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001119$ 0.00001119 $ 0.00001119 24-часов висок $ 0.00001119$ 0.00001119 $ 0.00001119 Рекорд за всички времена $ 0.00037436$ 0.00037436 $ 0.00037436 Най-ниска цена $ 0.00001093$ 0.00001093 $ 0.00001093 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) -5.68% Промяна на цената (7д) -5.68%

Цената в реално време за Treasury Coin (TREASURY) е$0.00001119. През последните 24 часа TREASURY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001119 до най-висока стойност $ 0.00001119, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TREASURY е $ 0.00037436, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001093.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TREASURY има промяна от -- за последния час, 0.00% за 24 часа и -5.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Treasury Coin (TREASURY)

Пазарна капитализация $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K Циркулиращо предлагане 995.73M 995.73M 995.73M Общо предлагане 995,732,500.783323 995,732,500.783323 995,732,500.783323

Текущата пазарна капитализация на Treasury Coin е $ 11.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TREASURY е 995.73M, като общото предлагане е 995732500.783323. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.14K.