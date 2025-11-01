БорсаDEX+
Цената в реално време на Treasury Coin днес е 0.00001119 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TREASURY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TREASURY в MEXC сега.

Повече за TREASURY

TREASURYценова информация

Какво представлява TREASURY

Официален уебсайт на TREASURY

Токеномика на TREASURY

TREASURY ценова прогноза

Treasury Coin цена (TREASURY)

1 TREASURY към USD - цена в реално време:

Treasury Coin (TREASURY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:41:20 (UTC+8)

Информация за цената за Treasury Coin (TREASURY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001119
24-часов нисък
$ 0.00001119
24-часов висок

$ 0.00001119
$ 0.00001119
$ 0.00037436
$ 0.00001093
--

0.00%

-5.68%

-5.68%

Цената в реално време за Treasury Coin (TREASURY) е$0.00001119. През последните 24 часа TREASURY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001119 до най-висока стойност $ 0.00001119, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TREASURY е $ 0.00037436, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001093.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TREASURY има промяна от -- за последния час, 0.00% за 24 часа и -5.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Treasury Coin (TREASURY)

$ 11.14K
--
$ 11.14K
995.73M
995,732,500.783323
Текущата пазарна капитализация на Treasury Coin е $ 11.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TREASURY е 995.73M, като общото предлагане е 995732500.783323. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.14K.

История на цените за Treasury Coin (TREASURY) USD

През днешния ден промяната в цената на Treasury Coin към USD беше $ 0.0.
През последните 30 дни промяната в цената на Treasury Coin към USD беше $ -0.0000049664.
През последните 60 дни промяната в цената на Treasury Coin към USD беше $ -0.0000035434.
През последните 90 дни промяната в цената на Treasury Coin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0.00.00%
30 дни$ -0.0000049664-44.38%
60 дни$ -0.0000035434-31.66%
90 дни$ 0--

Какво е Treasury Coin (TREASURY)

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Treasury Coin (TREASURY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Treasury Coin (USD)

Колко ще струва Treasury Coin (TREASURY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Treasury Coin (TREASURY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Treasury Coin.

Проверете прогнозата за цената за Treasury Coin сега!

TREASURY към местни валути

Токеномика на Treasury Coin (TREASURY)

Разбирането на токеномиката на Treasury Coin (TREASURY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TREASURY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Treasury Coin (TREASURY)

Колко струва Treasury Coin (TREASURY) днес?
Цената в реално време на TREASURY в USD е 0.00001119 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TREASURY към USD?
Текущата цена на TREASURY към USD е $ 0.00001119. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Treasury Coin?
Пазарната капитализация за TREASURY е $ 11.14K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TREASURY?
Циркулиращото предлагане на TREASURY е 995.73M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TREASURY?
TREASURY постигна ATH цена от 0.00037436 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TREASURY?
TREASURY достигна ATL цена от 0.00001093 USD.
Какъв е обемът на търговията на TREASURY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TREASURY е -- USD.
Ще се повиши ли TREASURY тази година?
TREASURY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TREASURY за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Treasury Coin (TREASURY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

