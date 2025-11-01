Treasury Coin цена (TREASURY)
--
0.00%
-5.68%
-5.68%
Цената в реално време за Treasury Coin (TREASURY) е$0.00001119. През последните 24 часа TREASURY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001119 до най-висока стойност $ 0.00001119, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TREASURY е $ 0.00037436, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001093.
Що се отнася до краткосрочното представяне, TREASURY има промяна от -- за последния час, 0.00% за 24 часа и -5.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Treasury Coin е $ 11.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TREASURY е 995.73M, като общото предлагане е 995732500.783323. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.14K.
През днешния ден промяната в цената на Treasury Coin към USD беше $ 0.0.
През последните 30 дни промяната в цената на Treasury Coin към USD беше $ -0.0000049664.
През последните 60 дни промяната в цената на Treasury Coin към USD беше $ -0.0000035434.
През последните 90 дни промяната в цената на Treasury Coin към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0.0
|0.00%
|30 дни
|$ -0.0000049664
|-44.38%
|60 дни
|$ -0.0000035434
|-31.66%
|90 дни
|$ 0
|--
The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards
$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.
As the treasury grows, the floor price increases.
Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
