Токеномика на Traxx (TRAXX) Открийте ключова информация за Traxx (TRAXX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Traxx (TRAXX) The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat. Официален уебсайт: https://www.tokentraxx.com/ Бяла книга: https://docs.tokentraxx.com/?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJhdWQiOiJhY2Nlc3NfcmVzb3VyY2UiLCJleHAiOjE2NDc1NzM4MDAsImciOiJOSmtiRXlhUHhMZjFnanFSIiwiaWF0IjoxNjQ3NTczNTAwLCJ1c2VySWQiOjcyMjU2MTEyfQ.qmpErjsDLzstNYaJIYMGjYNpaxFHPXWucj8vstRRvkE Купете TRAXX сега!

Токеномика и анализ на цената за Traxx (TRAXX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Traxx (TRAXX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 254.82K $ 254.82K $ 254.82K Общо предлагане: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Циркулиращо предлагане: $ 243.97M $ 243.97M $ 243.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 365.57K $ 365.57K $ 365.57K Рекорд за всички времена: $ 3.32 $ 3.32 $ 3.32 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00058605 $ 0.00058605 $ 0.00058605 Текуща цена: $ 0.0010427 $ 0.0010427 $ 0.0010427 Научете повече за цената на Traxx (TRAXX)

Токеномика на Traxx (TRAXX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Traxx (TRAXX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRAXX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRAXX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRAXX, разгледайте цената в реално време на токените TRAXX!

