Информация за Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii. Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/4Fr2LL7tJ52Y6a8g63nHzNqWDjy9Te1H55m8rrX7pump Купете 50STATES сега!

Токеномика и анализ на цената за Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Traveling To All 50 States LIVE (50STATES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.03K $ 11.03K $ 11.03K Общо предлагане: $ 997.59M $ 997.59M $ 997.59M Циркулиращо предлагане: $ 997.59M $ 997.59M $ 997.59M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.03K $ 11.03K $ 11.03K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Traveling To All 50 States LIVE (50STATES)

Токеномика на Traveling To All 50 States LIVE (50STATES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 50STATES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 50STATES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 50STATES, разгледайте цената в реално време на токените 50STATES!

