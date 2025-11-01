Информация за цената за Transfidelity (FIDEL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.353923 $ 0.353923 $ 0.353923 24-часов нисък $ 0.398743 $ 0.398743 $ 0.398743 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.353923$ 0.353923 $ 0.353923 24-часов висок $ 0.398743$ 0.398743 $ 0.398743 Рекорд за всички времена $ 0.8633$ 0.8633 $ 0.8633 Най-ниска цена $ 0.353689$ 0.353689 $ 0.353689 Промяна на цената (1ч) +0.98% Промяна на цената (1д) +10.99% Промяна на цената (7д) -5.66% Промяна на цената (7д) -5.66%

Цената в реално време за Transfidelity (FIDEL) е$0.39282. През последните 24 часа FIDEL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.353923 до най-висока стойност $ 0.398743, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FIDEL е $ 0.8633, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.353689.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FIDEL има промяна от +0.98% за последния час, +10.99% за 24 часа и -5.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Transfidelity (FIDEL)

Пазарна капитализация $ 393.17K$ 393.17K $ 393.17K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 393.17K$ 393.17K $ 393.17K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Transfidelity е $ 393.17K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FIDEL е 1.00M, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 393.17K.