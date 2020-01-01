Токеномика на Tralalero Tralala (TRALALERO) Открийте ключова информация за Tralalero Tralala (TRALALERO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tralalero Tralala (TRALALERO) Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn’t just a token — it’s a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot. Официален уебсайт: https://tralalero.webby.fun/ Бяла книга: https://tralalero.webby.fun/ Купете TRALALERO сега!

Токеномика и анализ на цената за Tralalero Tralala (TRALALERO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tralalero Tralala (TRALALERO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 115.93K $ 115.93K $ 115.93K Общо предлагане: $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M Циркулиращо предлагане: $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 115.93K $ 115.93K $ 115.93K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00011576 $ 0.00011576 $ 0.00011576 Научете повече за цената на Tralalero Tralala (TRALALERO)

Токеномика на Tralalero Tralala (TRALALERO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tralalero Tralala (TRALALERO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRALALERO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRALALERO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRALALERO, разгледайте цената в реално време на токените TRALALERO!

Прогноза за цената за TRALALERO Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRALALERO? Нашата страница за прогноза за цената TRALALERO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRALALERO сега!

