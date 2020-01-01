Токеномика на Trader (TDE) Открийте ключова информация за Trader (TDE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Trader (TDE) The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years. Официален уебсайт: https://tokentrader.site/ Бяла книга: https://tokentrader.site/whitepaper

Токеномика и анализ на цената за Trader (TDE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Trader (TDE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.79M Общо предлагане: $ 944.90K Циркулиращо предлагане: $ 944.90K FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.79M Рекорд за всички времена: $ 5.15 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.545218 Текуща цена: $ 1.89

Токеномика на Trader (TDE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Trader (TDE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TDE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TDE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TDE, разгледайте цената в реално време на токените TDE!

Прогноза за цената за TDE Искате ли да знаете какъв път може да поеме TDE? Нашата страница за прогноза за цената TDE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

