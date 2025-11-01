БорсаDEX+
Цената в реално време на Tradable Singapore Fintech SSL днес е 1 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PC0000023 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PC0000023 в MEXC сега.

Повече за PC0000023

PC0000023ценова информация

Какво представлява PC0000023

Официален уебсайт на PC0000023

Токеномика на PC0000023

PC0000023 ценова прогноза

Tradable Singapore Fintech SSL цена (PC0000023)

1 PC0000023 към USD - цена в реално време:

Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Ценова графика на живо
Информация за цената за Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
Цената в реално време за Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) е$1. През последните 24 часа PC0000023 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.0 до най-висока стойност $ 1.0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PC0000023 е $ 1.0, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PC0000023 има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Текущата пазарна капитализация на Tradable Singapore Fintech SSL е $ 100.85M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PC0000023 е 100.85M, като общото предлагане е 100846154.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 100.85M.

История на цените за Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) USD

През днешния ден промяната в цената на Tradable Singapore Fintech SSL към USD беше $ 0.0.
През последните 30 дни промяната в цената на Tradable Singapore Fintech SSL към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на Tradable Singapore Fintech SSL към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 90 дни промяната в цената на Tradable Singapore Fintech SSL към USD беше $ 0.0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0.00.00%
30 дни$ 0.00000000000.00%
60 дни$ 0.00000000000.00%
90 дни$ 0.00.00%

Какво е Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Tradable Singapore Fintech SSL (USD)

Колко ще струва Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Tradable Singapore Fintech SSL.

Проверете прогнозата за цената за Tradable Singapore Fintech SSL сега!

PC0000023 към местни валути

Токеномика на Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Разбирането на токеномиката на Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PC0000023 сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Колко струва Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) днес?
Цената в реално време на PC0000023 в USD е 1.0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PC0000023 към USD?
Текущата цена на PC0000023 към USD е $ 1.0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Tradable Singapore Fintech SSL?
Пазарната капитализация за PC0000023 е $ 100.85M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PC0000023?
Циркулиращото предлагане на PC0000023 е 100.85M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PC0000023?
PC0000023 постигна ATH цена от 1.0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PC0000023?
PC0000023 достигна ATL цена от 1.0 USD.
Какъв е обемът на търговията на PC0000023?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PC0000023 е -- USD.
Ще се повиши ли PC0000023 тази година?
PC0000023 може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PC0000023 за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:10:15 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

