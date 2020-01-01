Токеномика на Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Открийте ключова информация за Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments. Официален уебсайт: https://www.tradable.xyz/ Купете PC0000031 сега!

Токеномика и анализ на цената за Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Общо предлагане: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Циркулиращо предлагане: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Рекорд за всички времена: $ 189,500,000 $ 189,500,000 $ 189,500,000 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Текуща цена: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Научете повече за цената на Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Токеномика на Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PC0000031 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PC0000031 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PC0000031, разгледайте цената в реално време на токените PC0000031!

