Информация за цената за Tracer (TRCR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.0055042 24-часов висок $ 0.00568589 Рекорд за всички времена $ 0.00622076 Най-ниска цена $ 0.00550233 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) -1.66% Промяна на цената (7д) -0.81%

Цената в реално време за Tracer (TRCR) е$0.00555987. През последните 24 часа TRCR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0055042 до най-висока стойност $ 0.00568589, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRCR е $ 0.00622076, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00550233.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TRCR има промяна от -0.01% за последния час, -1.66% за 24 часа и -0.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tracer (TRCR)

Пазарна капитализация $ 4.21M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 69.50M Циркулиращо предлагане 757.87M Общо предлагане 12,500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Tracer е $ 4.21M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TRCR е 757.87M, като общото предлагане е 12500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 69.50M.