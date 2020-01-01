Токеномика на Traceon AI (TOAI) Открийте ключова информация за Traceon AI (TOAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Traceon AI (TOAI) Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights. Официален уебсайт: https://www.traceonai.io/ Бяла книга: https://traceonai.gitbook.io/traceonai Купете TOAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Traceon AI (TOAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Traceon AI (TOAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 84.74K $ 84.74K $ 84.74K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 84.74K $ 84.74K $ 84.74K Рекорд за всички времена: $ 0.296402 $ 0.296402 $ 0.296402 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00613895 $ 0.00613895 $ 0.00613895 Текуща цена: $ 0.00847631 $ 0.00847631 $ 0.00847631 Научете повече за цената на Traceon AI (TOAI)

Токеномика на Traceon AI (TOAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Traceon AI (TOAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOAI, разгледайте цената в реално време на токените TOAI!

Прогноза за цената за TOAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOAI? Нашата страница за прогноза за цената TOAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TOAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!