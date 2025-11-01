Информация за цената за TQQQ xStock (TQQQX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 116.43 $ 116.43 $ 116.43 24-часов нисък $ 120.95 $ 120.95 $ 120.95 24-часов висок 24-часов нисък $ 116.43$ 116.43 $ 116.43 24-часов висок $ 120.95$ 120.95 $ 120.95 Рекорд за всички времена $ 235.95$ 235.95 $ 235.95 Най-ниска цена $ 82.33$ 82.33 $ 82.33 Промяна на цената (1ч) -0.50% Промяна на цената (1д) +0.86% Промяна на цената (7д) +5.74% Промяна на цената (7д) +5.74%

Цената в реално време за TQQQ xStock (TQQQX) е$117.55. През последните 24 часа TQQQX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 116.43 до най-висока стойност $ 120.95, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TQQQX е $ 235.95, а най-ниската цена за всички времена е $ 82.33.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TQQQX има промяна от -0.50% за последния час, +0.86% за 24 часа и +5.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TQQQ xStock (TQQQX)

Пазарна капитализация $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M Циркулиращо предлагане 9.30K 9.30K 9.30K Общо предлагане 37,362.048948366 37,362.048948366 37,362.048948366

Текущата пазарна капитализация на TQQQ xStock е $ 1.09M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TQQQX е 9.30K, като общото предлагане е 37362.048948366. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.39M.