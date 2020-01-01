Токеномика на TOTO (TOTO) Открийте ключова информация за TOTO (TOTO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TOTO (TOTO) TERRY TOTO is a sharp, base chad in one universe and the King of Totonia in another. This community-driven movement is on a mission to make Toto the most iconic and memeable dog on the XRPL, leveling the playing field for all Totonians Legend has it that Terry Toto was born from the minds of children, destined to become the patron saint of diamond hands. A visionary leader, meme lord, and intergalactic hodler, Terry inspires the Toto Army to stay strong through market turbulence and never settle for less than the moon. Like a guide down the yellow brick road, Terry leads the way to a world where courage, loyalty, and belief in the dream prevail. With laser eyes and an unshakable belief in the future of Toto, Terry embodies the spirit of the underdog rising to greatness. Follow Terry Toto into the meme-verse—where legends are made, and loyalty is rewarded. Together, we don’t just hold; we conquer. Официален уебсайт: https://www.terrytoto.com/ Купете TOTO сега!

Токеномика и анализ на цената за TOTO (TOTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TOTO (TOTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 967.49K $ 967.49K $ 967.49K Общо предлагане: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Циркулиращо предлагане: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 967.49K $ 967.49K $ 967.49K Рекорд за всички времена: $ 0.00299686 $ 0.00299686 $ 0.00299686 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0009772 $ 0.0009772 $ 0.0009772 Научете повече за цената на TOTO (TOTO)

Токеномика на TOTO (TOTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TOTO (TOTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOTO, разгледайте цената в реално време на токените TOTO!

