Информация за цената за Totakeke (TOTAKEKE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00005482 $ 0.00005482 $ 0.00005482 24-часов нисък $ 0.00005846 $ 0.00005846 $ 0.00005846 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00005482$ 0.00005482 $ 0.00005482 24-часов висок $ 0.00005846$ 0.00005846 $ 0.00005846 Рекорд за всички времена $ 0.00283601$ 0.00283601 $ 0.00283601 Най-ниска цена $ 0.00004761$ 0.00004761 $ 0.00004761 Промяна на цената (1ч) +1.01% Промяна на цената (1д) +0.09% Промяна на цената (7д) -68.54% Промяна на цената (7д) -68.54%

Цената в реално време за Totakeke (TOTAKEKE) е$0.00005782. През последните 24 часа TOTAKEKE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00005482 до най-висока стойност $ 0.00005846, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TOTAKEKE е $ 0.00283601, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004761.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TOTAKEKE има промяна от +1.01% за последния час, +0.09% за 24 часа и -68.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Totakeke (TOTAKEKE)

Пазарна капитализация $ 57.73K$ 57.73K $ 57.73K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 57.73K$ 57.73K $ 57.73K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Totakeke е $ 57.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TOTAKEKE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 57.73K.