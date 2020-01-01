Токеномика на Torus (TORUS) Открийте ключова информация за Torus (TORUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Torus (TORUS) Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function. Официален уебсайт: https://torus.network/ Бяла книга: https://docs.torus.network/ Купете TORUS сега!

Токеномика и анализ на цената за Torus (TORUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Torus (TORUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.19M $ 27.19M $ 27.19M Общо предлагане: $ 144.00M $ 144.00M $ 144.00M Циркулиращо предлагане: $ 68.06M $ 68.06M $ 68.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 57.52M $ 57.52M $ 57.52M Рекорд за всички времена: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.100263 $ 0.100263 $ 0.100263 Текуща цена: $ 0.399492 $ 0.399492 $ 0.399492 Научете повече за цената на Torus (TORUS)

Токеномика на Torus (TORUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Torus (TORUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TORUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TORUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TORUS, разгледайте цената в реално време на токените TORUS!

Прогноза за цената за TORUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме TORUS? Нашата страница за прогноза за цената TORUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

