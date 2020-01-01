Токеномика на Tortuga Staked Aptos (TAPT) Открийте ключова информация за Tortuga Staked Aptos (TAPT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tortuga Staked Aptos (TAPT) Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking. Официален уебсайт: https://tortuga.finance/

Токеномика и анализ на цената за Tortuga Staked Aptos (TAPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tortuga Staked Aptos (TAPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 104.01K $ 104.01K $ 104.01K Общо предлагане: $ 18.35K $ 18.35K $ 18.35K Циркулиращо предлагане: $ 18.35K $ 18.35K $ 18.35K FDV (оценка при пълна реализация): $ 104.01K $ 104.01K $ 104.01K Рекорд за всички времена: $ 24.83 $ 24.83 $ 24.83 Най-ниска стойност за целия период: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Текуща цена: $ 5.67 $ 5.67 $ 5.67 Научете повече за цената на Tortuga Staked Aptos (TAPT)

Токеномика на Tortuga Staked Aptos (TAPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tortuga Staked Aptos (TAPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TAPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TAPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TAPT, разгледайте цената в реално време на токените TAPT!

