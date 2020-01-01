Токеномика на TORA NEKO (TORA) Открийте ключова информация за TORA NEKO (TORA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TORA NEKO (TORA) Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space. Официален уебсайт: https://toraeth.com Купете TORA сега!

Токеномика и анализ на цената за TORA NEKO (TORA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TORA NEKO (TORA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 46.07K $ 46.07K $ 46.07K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 46.07K $ 46.07K $ 46.07K Рекорд за всички времена: $ 0.02855826 $ 0.02855826 $ 0.02855826 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00046067 $ 0.00046067 $ 0.00046067 Научете повече за цената на TORA NEKO (TORA)

Токеномика на TORA NEKO (TORA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TORA NEKO (TORA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TORA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TORA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TORA, разгледайте цената в реално време на токените TORA!

Прогноза за цената за TORA Искате ли да знаете какъв път може да поеме TORA? Нашата страница за прогноза за цената TORA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TORA сега!

