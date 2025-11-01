Информация за цената за Topless (TOPLESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003772 $ 0.00003772 $ 0.00003772 24-часов нисък $ 0.00004654 $ 0.00004654 $ 0.00004654 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003772$ 0.00003772 $ 0.00003772 24-часов висок $ 0.00004654$ 0.00004654 $ 0.00004654 Рекорд за всички времена $ 0.00265903$ 0.00265903 $ 0.00265903 Най-ниска цена $ 0.00003339$ 0.00003339 $ 0.00003339 Промяна на цената (1ч) -6.62% Промяна на цената (1д) -3.31% Промяна на цената (7д) -5.02% Промяна на цената (7д) -5.02%

Цената в реално време за Topless (TOPLESS) е$0.00003772. През последните 24 часа TOPLESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003772 до най-висока стойност $ 0.00004654, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TOPLESS е $ 0.00265903, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003339.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TOPLESS има промяна от -6.62% за последния час, -3.31% за 24 часа и -5.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Topless (TOPLESS)

Пазарна капитализация $ 37.68K$ 37.68K $ 37.68K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 37.68K$ 37.68K $ 37.68K Циркулиращо предлагане 998.78M 998.78M 998.78M Общо предлагане 998,784,993.18193 998,784,993.18193 998,784,993.18193

Текущата пазарна капитализация на Topless е $ 37.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TOPLESS е 998.78M, като общото предлагане е 998784993.18193. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 37.68K.