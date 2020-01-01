Токеномика на TOPKEK Capital (TOPKEK) Открийте ключова информация за TOPKEK Capital (TOPKEK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TOPKEK Capital (TOPKEK) TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized. Официален уебсайт: https://www.topkek.io Купете TOPKEK сега!

Токеномика и анализ на цената за TOPKEK Capital (TOPKEK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TOPKEK Capital (TOPKEK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 130.82K $ 130.82K $ 130.82K Общо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Циркулиращо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (оценка при пълна реализация): $ 130.82K $ 130.82K $ 130.82K Рекорд за всички времена: $ 0.00217787 $ 0.00217787 $ 0.00217787 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00011893 $ 0.00011893 $ 0.00011893 Научете повече за цената на TOPKEK Capital (TOPKEK)

Токеномика на TOPKEK Capital (TOPKEK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TOPKEK Capital (TOPKEK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOPKEK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOPKEK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOPKEK, разгледайте цената в реално време на токените TOPKEK!

