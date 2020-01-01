Токеномика на Topcat (TOPCAT) Открийте ключова информация за Topcat (TOPCAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Topcat (TOPCAT) Top Cat is a meme coin on the Tron blockchain, centered around a quirky and charismatic Chinese cat who wears a distinctive hat. This feline has quickly become a sensation within the Tron community, capturing the imagination of users and taking the blockchain by storm. Our focus is on fostering a strong, vibrant community where members can connect, share experiences, and enjoy the playful spirit that Top Cat embodies. We're all about community building and creating a space where everyone can vibe together, embracing the fun and excitement that this unique meme coin brings. Whether you're a crypto enthusiast or just here for the fun, Top Cat welcomes you to be a part of our growing community! Официален уебсайт: https://topcatrx.com/ Купете TOPCAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Topcat (TOPCAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Topcat (TOPCAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 49.76K $ 49.76K $ 49.76K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 49.76K $ 49.76K $ 49.76K Рекорд за всички времена: $ 0.00201134 $ 0.00201134 $ 0.00201134 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Topcat (TOPCAT)

Токеномика на Topcat (TOPCAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Topcat (TOPCAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOPCAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOPCAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOPCAT, разгледайте цената в реално време на токените TOPCAT!

Прогноза за цената за TOPCAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOPCAT? Нашата страница за прогноза за цената TOPCAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TOPCAT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!