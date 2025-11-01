Информация за цената за TOP HAT (TOPHAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00174625 $ 0.00174625 $ 0.00174625 24-часов нисък $ 0.00193201 $ 0.00193201 $ 0.00193201 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00174625$ 0.00174625 $ 0.00174625 24-часов висок $ 0.00193201$ 0.00193201 $ 0.00193201 Рекорд за всички времена $ 0.00297249$ 0.00297249 $ 0.00297249 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.18% Промяна на цената (1д) +1.65% Промяна на цената (7д) +8.17% Промяна на цената (7д) +8.17%

Цената в реално време за TOP HAT (TOPHAT) е$0.00181231. През последните 24 часа TOPHAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00174625 до най-висока стойност $ 0.00193201, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TOPHAT е $ 0.00297249, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TOPHAT има промяна от +1.18% за последния час, +1.65% за 24 часа и +8.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TOP HAT (TOPHAT)

Пазарна капитализация $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Циркулиращо предлагане 963.09M 963.09M 963.09M Общо предлагане 963,094,445.0 963,094,445.0 963,094,445.0

Текущата пазарна капитализация на TOP HAT е $ 1.75M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TOPHAT е 963.09M, като общото предлагане е 963094445.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.75M.