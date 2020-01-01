Токеномика на toona (TOONA) Открийте ключова информация за toona (TOONA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за toona (TOONA) Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It’s a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community. Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you’re here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone. Официален уебсайт: https://www.toona.art/ Купете TOONA сега!

Токеномика и анализ на цената за toona (TOONA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за toona (TOONA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 147.51K $ 147.51K $ 147.51K Общо предлагане: $ 943.55M $ 943.55M $ 943.55M Циркулиращо предлагане: $ 943.55M $ 943.55M $ 943.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 147.51K $ 147.51K $ 147.51K Рекорд за всички времена: $ 0.00270249 $ 0.00270249 $ 0.00270249 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00015805 $ 0.00015805 $ 0.00015805 Научете повече за цената на toona (TOONA)

Токеномика на toona (TOONA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на toona (TOONA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOONA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOONA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOONA, разгледайте цената в реално време на токените TOONA!

