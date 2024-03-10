Токеномика на tooker kurlson (TOOKER) Открийте ключова информация за tooker kurlson (TOOKER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за tooker kurlson (TOOKER) The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community. Официален уебсайт: https://www.tookerkurlson.com/ Купете TOOKER сега!

Токеномика и анализ на цената за tooker kurlson (TOOKER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за tooker kurlson (TOOKER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 497.35K $ 497.35K $ 497.35K Общо предлагане: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M Циркулиращо предлагане: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M FDV (оценка при пълна реализация): $ 497.35K $ 497.35K $ 497.35K Рекорд за всички времена: $ 0.135597 $ 0.135597 $ 0.135597 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00051226 $ 0.00051226 $ 0.00051226 Научете повече за цената на tooker kurlson (TOOKER)

Токеномика на tooker kurlson (TOOKER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на tooker kurlson (TOOKER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOOKER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOOKER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOOKER, разгледайте цената в реално време на токените TOOKER!

Прогноза за цената за TOOKER Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOOKER? Нашата страница за прогноза за цената TOOKER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

